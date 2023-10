Publié par Julie le 12 Juin, 2019 dans Partir Europe |

A la découverte de Porto, capitale du nord du Portugal

Si on parle plus souvent de Lisbonne, lors d’un voyage au Portugal il ne faudrait pas négliger Porto,la capitale du Nord du Portugal ! Saviez-vous que Porto est divisée en plusieurs zones ? Toutes méritent d’être visitées et se complèteront les unes les autres lors de votre découverte de la ville.

Laissez-vous émerveiller par le côté le plus traditionnel et le plus historique de la ville dans le centre historique ; sentez l’ambiance cosmopolite et le nouveau mouvement (Movida) à Baixa ; laissez-vous séduire par la modernité de Boavista, tout en marchant vers l’estuaire ; respirez l’air qui vient de là où le fleuve Douro rejoint l’océan, le long du fleuve Riberinha ; allez au-delà de Porto .

Nous vous aiderons à choisir les sites touristiques et culturels les plus importants dans chaque quartier de Porto, mais n’oubliez pas le plus important : quand vous venez à Porto, vous devez marcher dans ses rues et sentir la ville comme ses habitants.

Le centre historique de Porto

Classé au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1996, le centre historique regorge de monuments et de paysages où se côtoient des bâtiments médiévaux et d’autres datant du début de l’ère moderne.

Départ de la gare de São Bento, construite au début du XXe siècle à l’emplacement exact de l’ancien couvent de São Bento de Avé-Maria. Le hall de la gare est bordé de 20.000 carreaux, les fameux azulejos, du peintre Jorge Colaço? Ils illustrent l’évolution des transports et des scènes de l’histoire et de la vie portugaises.

Construit entre 1842 et 1910, le Palácio da Bolsa, appartenant à l’Association du Commerce de Porto, est l’un des plus beaux de la ville et propose des visites guidées.

Après votre visite, traversez le pont D. Luís I et dirigez-vous vers les caves de Porto. Sur la rive sud du fleuve Douro se trouve un belvédère avec des bancs de pierre qui offre une vue superbe sur le pont et d’où l’on peut observer et photographier les maisons de Ribeira do Porto, avant de partir à la découverte du merveilleux monde du vin de Porto.

Un autre symbole majeur de Porto, la Torre dos Clérigos, fut construite entre 1754 et 1763. Il compte six étages et mesure 76 mètres de haut. Pour atteindre le sommet, les visiteurs doivent monter 255 marches, mais la vue fait plus que compenser. En 2014, l’église a rouvert ses portes au public à la suite d’une rénovation ; une autre raison de l’inclure dans votre visite !

La cathédrale de Sé a été construite au XIIe siècle et a subi plusieurs modifications de style baroque, comme le magnifique retable de la chapelle principale. Tenez-vous devant le grand et élégant palais épiscopal, une construction du XVIIIe siècle également conçue par Nasoni. Dans les environs, vous trouverez plusieurs endroits où vous pourrez prendre un repas, ou prendre un café ou un jus pendant votre voyage. Il y a aussi une bonne sélection d’hôtels où vous pourrez vous ressourcer.

Découvrez Baixa

Cette région a connu une transformation incroyable au cours des trois dernières années. Aujourd’hui, c’est la maison des créateurs de mode, ainsi que des pâtissiers. Elle accueille des épiceries urbaines et des foires artisanales régulières. Il a des caves avec les meilleurs vins portugais et des bars à vin qui ont introduit l’habitude des boissons après le travail.

C’est l’endroit idéal pour déjeuner – ou dîner ! Il y a des possibilités pour tous les budgets, des restaurants familiaux traditionnels aux restaurants gastronomiques, en passant par les restaurants « signature ». Généralement, ils ont tous des menus et des prix spéciaux à l’heure du déjeuner.

Passez par la Librairie Lello. Située sur la Rua das Carmelitas, elle a été classée par le journal britannique The Guardian comme la troisième plus belle librairie du monde. En règle générale, les propriétaires ne permettent pas aux touristes de photographier l’intérieur du magasin, mais ils peuvent faire une exception dans des cas particuliers. Préparez un argument irréfutable !

Reposez vos jambes et offrez-vous du pain perdu au Café Majestic, le café historique de Porto. Situé sur la très fréquentée Rua de Santa Catarina (où se trouvent les principaux magasins de mode et d’accessoires), c’est l’un des sites les plus emblématiques de la ville de Porto. Son bâtiment, construit en 1916, est l’un des meilleurs exemples de l’Art Nouveau dans la ville.

En plus de son histoire et de sa culture, Porto offre également des loisirs, des divertissements et une vie nocturne. La nuit, les rues célèbres entourant la Rua Galeria de Paris, avec leurs cafés et terrasses, et le jour, le quartier Miguel Bombarda et les boutiques de la Rua Santa Catarina sont des points de repère non seulement pour les loisirs, les arts et la culture, mais aussi pour les achats.

Boavista

Le long de l’Avenida da Boavista, vous remarquerez les hôtels et autres hébergements que l’on peut trouver ici, ainsi que ses restaurants. La Casa da Música est le principal monument architectural du quartier et, bien qu’elle n’ait été inaugurée qu’en 2005, elle est un héritage de l’événement de Porto 2001 – Capitale européenne de la culture.

Il y a des spectacles gratuits que vous pouvez découvrir pendant que vous visitez le bâtiment ; et, une fois par mois, il y a un l’événement Clubbing qui est une fête regroupant des groupes de musique et des DJs.

Le Musée d’Art Contemporain de Serralves est le musée le plus important de Porto et l’un des meilleurs du pays. Plongez dans les magnifiques jardins et le parc. Le dimanche, l’entrée est gratuite jusqu’à 13h et vous donne accès au musée et à cet immense espace vert.

Les jardins romantiques du Palais de Cristal occupent une superficie de 8 hectares dans le centre de Porto. Ici, vous pouvez admirer de magnifiques vues panoramiques sur la ville et le fleuve depuis des points de vue stratégiquement situés. Il est à noter que ces jardins, profitent d’un remarquable patrimoine botanique.

L’Estuaire de Porto

Dans l’estuaire de Porto, la ville rencontre l’océan Atlantique, il n’est donc pas surprenant que les sites d’intérêt de cette zone soient liés à l’eau. Sea Life s’inscrit dans ce moule et possède divers types de créatures marines : requins, poissons tropicaux, étoiles de mer et oursins.

Si vous n’avez pas encore goûté le plat phare de la ville, la Francesinha, commandez-en un au Cufra Grill ou au Transparent Building, d’où vous pourrez observer les surfeurs locaux. Sinon, vous pouvez vous rendre dans la zone de Matosinhos Lota pour manger du poisson et des fruits de mer grillés.

L’incontournable City Park se trouve également dans cette zone et est considéré comme le poumon vert de Porto. Avec 83 hectares d’espaces verts, un parcours pédestre et divers équipements sportifs, c’est le plus grand parc de Porto. C’est un endroit agréable, avec une dizaine de kilomètres de sentiers et une faune riche et variée.

Vous y trouverez aussi le Castelo do Queijo, des parcs et jardins comme le Parc de Pasteleira et les Jardins de Calém, la Pergola et plusieurs écoles de surf où vous pourrez apprendre ce sport ou améliorer votre technique dans ce dernier.

Rivière Riberinha

Ici le plus impressionnant est peut être la sélection de restaurants et de bars, où vous pourrez déguster un repas traditionnel ou plus contemporain tout en contemplant la rivière Douro. Faites attention aux ponts qui enjambent cette rivière ; plusieurs d’entre eux sont des points de repère architecturaux.

Pour en savoir plus sur le vin de Porto, visitez le Musée qui lui est dédié, ainsi qu’aux autres vins portugais.

Soyez aventureux et allez au-delà ! Découvrez d’autres quartiers de Porto et voyagez dans ses environs où vous trouverez d’autres endroits qui valent la peine d’être visités, comme le zoo de Santo Inácio et les casinos d’Espinho et Póvoa.

Avant votre voyage, achetez une Porto Card ! En plus de pouvoir voyager dans tous les transports publics de la ville, vous bénéficierez également de réductions sur de nombreux points d’intérêt que nous avons mentionnés ici. Si vous oubliez d’acheter en ligne, vous pouvez toujours le faire dans l’un des offices de tourisme de la ville.